Effetto Valditara annullato evento a scuola per ricordare i migranti della strage di Cutro | Manca il contraddittorio

Il ministro Valditara ha deciso di cancellare l’evento scolastico dedicato ai migranti di Cutro, perché ritiene che manchi un contraddittorio. La Federazione dei lavoratori della conoscenza della Cgil aveva programmato una cerimonia al polo tecnico “Barlacchi – A”, ma l’amministrazione ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per procedere. La decisione arriva dopo che alcuni insegnanti avevano preparato incontri e laboratori sul tema della migrazione e dei diritti umani. La scuola aveva già allestito uno spazio con foto e testimonianze, ma tutto è stato sospeso all’ultimo momento.

La commemorazione dei migranti tragicamente scomparsi nel naufragio avvenuto a Cutro il 26 febbraio 2023 che la Flc Cgil avrebbe voluto organizzare al polo tecnico professionale "Barlacchi – A. Lucifero" di Crotone non si farà perché "manca il contradditorio". A deciderlo è stato il dirigente della scuola Girolamo Arcuri che ha negato la possibilità di svolgere l'iniziativa prevista il 25 di questo mese alla presenza della segretaria generale del sindacato Gianna Fracassi e del segretario generale Cgil Calabria, Gianfranco Trotta. Una scelta, quella del capo dell'istituto, che l'organizzazione dei lavoratori ritiene grave: "È il frutto del clima prodotto – spiega Fracassi – dalla circolare voluta dal Ministro Giuseppe Valditara: un atto improprio, lesivo dell'autonomia scolastica, che sta incoraggiando letture burocratiche e difensive fino a generare decisioni assurde come questa.