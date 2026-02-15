Evans e Martin vincono il Rally di Svezia Toyota completa poker

Evans e Martin hanno vinto il Rally di Svezia 2026 perché hanno affrontato le strade ghiacciate con grande precisione, assicurandosi la vittoria e mantenendo il vantaggio sulla concorrenza. La gara si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione di Toyota nella classifica mondiale, grazie anche alla vittoria del team che porta a quattro i successi in questa stagione. Durante la competizione, i piloti hanno affrontato condizioni estreme, riuscendo a mantenere il controllo delle vetture in ogni fase della prova.

Il Rally di Svezia 2026 ha premiato la coppia di Toyota Gazoo Racing con un successo netto, consolidando la leadership iridata dopo il secondo appuntamento stagionale. La gara si è distinta per la gestione delle condizioni ghiacciate e per la capacità di mantenere un ritmo costante dall'inizio alla chiusura, imponendo un andamento dominante al team giapponese. Elfyn Evans e Scott Martin hanno guidato la scena per tutta la manifestazione, aggiudicandosi la vittoria e portando a tre il numero di successi in Svezia per Evans. Takamoto Katsuta e Aaron Johnston avevano preso il comando nelle prove del venerdì, per poi essere superati nel corso del weekend.