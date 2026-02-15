Rally Evans gestisce il vantaggio e vince il Rally Svezia 2026

Elfyn Evans ha conquistato il Rally Svezia 2026, portando a casa la vittoria grazie a una guida sicura e veloce. La sua strategia e il ritmo costante gli hanno permesso di mantenere il vantaggio sugli avversari, nonostante le condizioni difficili della neve. Durante la gara, Evans ha approfittato di alcune scelte di pneumatici più efficaci, che gli hanno dato un margine decisivo nelle fasi decisive.

Elfyn Evans completa un weekend perfetto e vince il Rally Svezia 2026. Il gallese, dopo il secondo posto di Montecarlo, ottiene il terzo successo in carriera sulla neve scandinava, il dodicesimo in carriera davanti ai compagni di squadra Takamoto Katsuta ed a Sami Pajari. Toyota GR ha semplicemente dominato la scena dal primo all'ultimo giorno. Le ultime tre speciali non hanno cambiato le carte in tavola con Evans in pieno controllo di Katsuta e di Pajari, rispettivamente a +14.3 ed a +46.0 dalla vetta. Quarto posto conclusivo invece per Oliver Solberg, protagonista di un errore nella giornata di venerdì che ha caratterizzato l'intero fine settimana. Evans ha conquistato la vittoria al Rally di Svezia 2026 grazie a una guida attenta e costante, nonostante le sfide della neve e del ghiaccio. Nel poker Toyota, il gallese si aggiudica due PS e consolida il primato su Katsuta, il finlandese si tiene il terzo posto respingendo Solberg, mentre Lappi resta in Top5 come migliore Hyundai. Katsuta è in difficoltà e il gallese ne approfitta per superarlo, con Pajari che potrebbe fare altrettanto, ma stando attendo al rientro dello svedese. Hyundai e Ford continuano ad inseguire a distanza. Elfyn Evans chiude in vetta il terzo giorno del Rally di Svezia, seguito a 13.3 secondi da Katsuta. Pajari resta nei paraggi, terzo a 25.4 secondi mentre Solberg è risalito fino alla quarta piazza e completa il poker Toyota. Lappi, quinto, è la prima Hyundai.