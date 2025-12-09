Forlì esce dal tunnel Estra ko Sacripanti parte con uno stop

Forlì mette fine a una serie negativa con una vittoria convincente, superando Estra 85-72. La partita ha visto protagonisti Harper, Pepe e Gaspardo tra i migliori in campo. La squadra di Sacripanti, invece, non è riuscita a trovare il ritmo, subendo un ko che complica il cammino in campionato.

UNIEURO 85 ESTRA 72 UNIEURO: Harper 15, Pepe 14, Aradori 8, Gaspardo 15, Del Chiaro 7; Masciadri 4, Gazzotti 4, Allen 16, Pinza 2, Beruti ne, Dicorato ne, Tavernelli ne. All. Martino. ESTRA PISTOIA: Saccaggi 7, Johnson 18, Dellosto 5, Knight 6, Magro 7; Zanotti 15, Campogrande 9, Alessandrini 3, Gallo 2, Stoch ne. All. Sacripanti. Arbitri: Ursi, Chersicla, Biondi. Parziali: 19-27; 48-45; 69-64. Note: tiri da due Forlì 1837, Pistoia 1634. Tiri da tre Forlì 922, Pistoia 928. Tiri liberi Forlì 2229, Pistoia 1315. Rimbalzi Forlì 37, Pistoia 34. Pistoia balla solo per un tempo, il primo, poi quando Forlì alza appena, appena l'aggressività in difesa i biancorossi tornano ad essere la solita squadra di sempre, molle e senza spina dorsale.

