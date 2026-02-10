Prandelli sicuro | Inter Juve? Queste sono le serate di Yildiz Spalletti un grande allenatore Tra i due fratelli Thuram…
Cesare Prandelli si mette in mezzo alle polemiche e commenta senza giri di parole. Dice che questa sera sono le serate di Yildiz e che Spalletti è un grande allenatore. Non si lascia catturare dalle tensioni tra le due squadre e preferisce concentrarsi sui protagonisti in campo. Mentre i tifosi aspettano di vedere la partita, lui sottolinea il talento e la qualità degli allenatori e dei giocatori coinvolti.
Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta Allenamento Inter, Chivu può esultare: due big tornano in gruppo e puntano alla convocazione contro la Juve! Open Var, Tommasi ammette: «Gila-Cabal? C’è una matrice di punibilità! Vi spiego l’errore in Corner-Vergara» Giudice Sportivo Serie A, pugno di ferro per Matic: squalifica più multa! Tutte le decisioni dopo la 24^ giornata Infortunati Inter, Chivu sorride in vista della sfida contro la Juve: due nerazzurri tornano in gruppo! Le ultime Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Liverpool: dopo il brutto ko contro il Manchester City, Slot non cerca alibi! Cosa sta succedendo Harry Kane si racconta: «C’è stata inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite ma poi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Inter Juve
Thuram a DAZN: «Dà fastidio perchè abbiamo fatto una grande partita. Inter? La Juve gioca sempre per vincere, ancor di più in queste partite»
Thuram si è lasciato andare a qualche commento dopo il pari tra Juventus e Lazio.
Yildiz a DAZN: «Sul gol sono stato fortunato che la palla non sia uscita prima. Spalletti? È un grande allenatore, deve spingermi sempre»
Ultime notizie su Inter Juve
Argomenti discussi: Inter-Juventus, Prandelli punta su Yildiz.
Inter-Juventus, Prandelli punta su YildizInter-Juventus, Prandelli punta su Yildiz Guardando al presente, Prandelli non ha dubbi parlando a Gazzetta: «Queste sono le serate di Yildiz. A San Siro è già ... tuttojuve.com
Prandelli: Spalletti merita il rinnovo. Juventus-Inter, queste sono le serate di YildizQueste sono le serate di Yildiz, a San Siro già decisivo la scorsa stagione con una doppietta. Parola di Cesare Prandelli. L'ex. tuttomercatoweb.com
CHIVU, ALLARME DIMARCO Nella Settimana di Inter-Juve! - facebook.com facebook
Sky - #InterJuve, due buone notizie dal primo allenamento settimanale: #Calhanoglu e #Barella in gruppo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.