Prandelli sicuro | Inter Juve? Queste sono le serate di Yildiz Spalletti un grande allenatore Tra i due fratelli Thuram…

Cesare Prandelli si mette in mezzo alle polemiche e commenta senza giri di parole. Dice che questa sera sono le serate di Yildiz e che Spalletti è un grande allenatore. Non si lascia catturare dalle tensioni tra le due squadre e preferisce concentrarsi sui protagonisti in campo. Mentre i tifosi aspettano di vedere la partita, lui sottolinea il talento e la qualità degli allenatori e dei giocatori coinvolti.

