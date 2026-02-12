Israel Gonzalez si sfoga dopo la partita. L’allenatore di Trieste dice di sentirsi in colpa con i tifosi dopo la sconfitta contro Dreamland Gran Canaria nel match di ritorno degli ottavi di finale della Basketball Champions League. La sua squadra non è riuscita a passare il turno e Gonzalez si mostra deluso e amareggiato.

Nel contesto del Round of 16 della Basketball Champions League, la sfida disputata al PalaTrieste tra la squadra di casa e Dreamland Gran Canaria si è chiusa con la vittoria ospite. L'incontro ha messo in evidenza un divario di intensità tra le due formazioni, e le considerazioni emerse nella conferenza stampa post-gara offrtono una lettura mirata sull’impegno, sull’atteggiamento e sulle prospettive per le prossime uscite. La partita si è chiusa con il punteggio di 70-94, un dominio degli spagnoli che hanno imposto il proprio ritmo dall’inizio. Le valutazioni della serata hanno evidenziato un’intensità differente tra le due squadre: Gran Canaria ha giocato una gara molto convincente, mentre Trieste non è riuscita a pareggiare l’impegno espresso dagli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Israel Gonzalez: "Mi sento in colpa verso i tifosi

