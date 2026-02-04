Il Giappone propone il Luna Ring | l’infrastruttura attorno alla Luna che conquista social e innovatori green

Il Giappone propone un’idea che fa parlare di sé: un enorme anello di pannelli solari attorno alla Luna, chiamato Luna Ring. La Shimizu Corporation ha messo in campo questa proposta che potrebbe cambiare il modo in cui produciamo energia. L’obiettivo è usare l’anello per catturare energia solare e trasmetterla sulla Terra, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. La notizia ha fatto il giro dei social e ha attirato l’attenzione di tanti innovatori e ambientalisti. Ora si aspetta di capire se il progetto rimarrà un’idea

Un progetto sviluppato in Giappone dalla Shimizu Corporation immagina la Luna non solo come obiettivo di esplorazione, ma come infrastruttura energetica per la Terra: un anello di pannelli solari attorno all’equatore lunare per catturare energia e trasmetterla al nostro pianeta.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Luna Ring Artemis 2, dopo 50 anni l’uomo torna a orbitare attorno alla Luna La missione Artemis 2 segna il ritorno dell'uomo nell'orbita lunare dopo oltre 50 anni. Ultimo e Jacqueline Luna in crisi, lei torna in Italia da sola: l’indizio social che preoccupa i fan Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Luna Ring Argomenti discussi: La cucina che unisce l'Alto Adige al Giappone: un nuovo sguardo sulle tendenze internazionali con proposte vegane; Perché visitare il Giappone per i ciliegi può costare meno quest'anno; In arrivo a Roma la grande mostra sul maestro Hokusai; Uno dei migliori ristoranti giapponesi d’Italia è tra le vie storiche di Ascoli Piceno. Il Giappone propone il Luna Ring: l’infrastruttura attorno alla Luna che conquista social e innovatori greenUn progetto sviluppato in Giappone dalla Shimizu Corporation immagina la Luna non solo come obiettivo di esplorazione, ma come infrastruttura energetica ... fanpage.it Giappone e il progetto del “Solar Ring” sulla Luna: energia pulita dallo spazio Il Giappone ha presentato un concept futuristico che punta a costruire un enorme anello di pannelli solari attorno all’equatore lunare. L’idea è sfruttare la luce solare quasi continu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.