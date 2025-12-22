Nel luna park di Sanremo viene trasmessa faccetta nera I giostrai | Partita per sbaglio da una playlist
Dopo la polemica scoppiata a Campobasso sulla pista di pattinaggio, faccetta nera parte anche in un luna park di Sanremo. A segnalare l’accaduto è il magistrato Paolo Luppi, giudice da poco in pensione e figlio di un capo partigiano di Savona. L’uomo, come riporta Repubblica, ha pubblicato su Facebook un video in cui si sentono chiaramente le note della canzone fascista mentre diversi giovani si danno il cambio per scendere e salire dalla giostra. “Crescere, obbedire, combattere. E morire. Magari in Russia, insieme alla nuova Wehrmacht. Questo accadeva ieri, vergognosamente, al Luna Park di Sanremo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Faccetta nera” nella playlist del Luna Park, proteste a Sanremo
Leggi anche: Campobasso, alla pista di pattinaggio parte 'Faccetta nera': è bufera
Faccetta nera al Luna Park di Sanremo, la denuncia sui social di un magistrato; Faccetta nera al Luna Park: scoppia la polemica a Sanremo; Faccetta Nera al Luna Park di Sanremo, è polemica; Sanremo, Faccetta nera al Luna Park: la canzone fascista diffusa in una giostra.
Sanremo, “Faccetta nera” al Luna Park: la canzone fascista diffusa in una giostra - Un video pubblicato su Facebook dal magistrato sanremese Paolo Luppi, da pochi giorni in pensione e figlio di un capo partigiano savonese, documenta un episodio che ha suscitato indignazione. rivieratime.news
“Faccetta nera” al luna park, Generazione Sanremo: «Indignazione e condanna senza ambiguità» - Il Direttivo interviene dopo la diffusione del brano simbolo del fascismo: «Serve più educazione e memoria storica, non si banalizzi la nostra storia» ... riviera24.it
Sanremo: bufera sul Luna Park per 'Faccetta nera' dagli altoparlanti, i gestori si scusano - Scoppia la polemica a Sanremo dopo che, all’interno di un’attrazione del luna park, l'altoparlante ha trasmesso Faccetta nera. telenord.it
Al Luna Park di Sanremo suonano canzone fascista, 'siamo indignati'. A denunciare l'accaduto è l'associazione e lista civica Generazione Sanremo #ANSA - facebook.com facebook
"Faccetta nera" al Luna Park di Sanremo. A documentare la vicenda è un video pubblicato sui social da un magistrato di Sanremo, Paolo Luppi, giudice da pochi giorni in pensione, figlio di un capo partigiano savonese, che riproduce la canzone fascista mentr x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.