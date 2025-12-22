Dopo la polemica scoppiata a Campobasso sulla pista di pattinaggio, faccetta nera parte anche in un luna park di Sanremo. A segnalare l’accaduto è il magistrato Paolo Luppi, giudice da poco in pensione e figlio di un capo partigiano di Savona. L’uomo, come riporta Repubblica, ha pubblicato su Facebook un video in cui si sentono chiaramente le note della canzone fascista mentre diversi giovani si danno il cambio per scendere e salire dalla giostra. “Crescere, obbedire, combattere. E morire. Magari in Russia, insieme alla nuova Wehrmacht. Questo accadeva ieri, vergognosamente, al Luna Park di Sanremo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel luna park di Sanremo viene trasmessa “faccetta nera”. I giostrai: “Partita per sbaglio da una playlist”

Leggi anche: “Faccetta nera” nella playlist del Luna Park, proteste a Sanremo

Leggi anche: Campobasso, alla pista di pattinaggio parte 'Faccetta nera': è bufera

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Faccetta nera al Luna Park di Sanremo, la denuncia sui social di un magistrato; Faccetta nera al Luna Park: scoppia la polemica a Sanremo; Faccetta Nera al Luna Park di Sanremo, è polemica; Sanremo, Faccetta nera al Luna Park: la canzone fascista diffusa in una giostra.

Sanremo, “Faccetta nera” al Luna Park: la canzone fascista diffusa in una giostra - Un video pubblicato su Facebook dal magistrato sanremese Paolo Luppi, da pochi giorni in pensione e figlio di un capo partigiano savonese, documenta un episodio che ha suscitato indignazione. rivieratime.news