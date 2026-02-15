Erminia Montagnari morta nell’auto finita nel canale | il giudice dispone l’autopsia

Erminia Montagnari è morta giovedì pomeriggio quando la sua auto è finita nel canale lungo la strada tra Credera Rubbiano e Passarera. La donna, di 54 anni, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato e poi è scivolato nel corso d’acqua. Il giudice ha deciso di disporre un’autopsia per chiarire le cause precise del decesso e capire se ci siano stati altri fattori coinvolti nell’incidente.

Credera Rubbiano (Cremona), 15 febbraio 2026 – Il giudice ha ordinato l' autopsia sul cadavere di Erminia Montagnari, la 54enne morta giovedì a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 17 sulla via che da Credera porta a Passarera frazione di Capergnanica. La donna, che abitava a Credera, è stata trovata nella sua auto, uscita di strada e finita in una roggia con acqua dopo che la sua Nissan Micra aveva sbattuto contro un albero. Nessun testimone ha assistito e quando sono stati chiamati i soccorsi, la donna è stata recuperata dalla sua auto già deceduta.