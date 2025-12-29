Siena | ragazza trovata morta in casa all’Acquacalda Procura dispone l’autopsia

La procura di Siena ha avviato le indagini sulla morte di una ragazza di 29 anni trovata senza vita nella sua abitazione nel quartiere dell’Acquacalda. Per chiarire le cause del decesso, è stata disposta l’autopsia. Le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza sulla vicenda.

Vuole fare chiarezza, la procura di Siena, sulla morte di una ragazza di 29 anni trovata senza vita in casa, oggi 29 dicembre 2025, nel quartiere dell'Acqualcalda

