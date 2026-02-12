Davide Perna trovato morto nell'auto finita nel fiume Liri domani l'autopsia

Questa mattina i familiari di Davide Perna hanno riconosciuto il corpo trovato nell’auto finita nel fiume Liri. È stata confermato che si tratta della sua salma, e domani verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. La scoperta ha scosso la comunità, che ora attende con ansia i risultati delle analisi.

Oggi riconoscimento da parte dei famigliari della salma di Davide Perna e conferimento dell'incarico per l'autopsia. Da chiarire dinamica e cause della morte.

