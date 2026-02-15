Era clandestino il ladro morto dopo il furto nella villa Si cerca la banda partita dal Lazio

Cristea Arben, il ladro albanese morto dissanguato mentre scavalcava la recinzione di una villa a Gorello di Policiano, era entrato illegalmente nel paese, probabilmente per evitare di essere catturato. La banda da cui proveniva si sarebbe allontanata dal Lazio, e le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i complici. Gli investigatori hanno già identificato alcuni sospetti e stanno analizzando le tracce lasciate sul luogo del tentato furto.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – Proseguono le indagini sulla vicenda di Cristea Arben, il 46enne albanese morto dissanguato scavalcando una recinzione dopo un furto in una villa sulle colline fuori Arezzo, a Gorello di Policiano. L'attenzione degli investigatori dei carabinieri si concentra sugli spostamenti della banda, ritenuta proveniente dall'area di Roma. Ladro muore dissanguato, furto in villa finisce in tragedia. Il proprietario lo aveva messo in fuga sparando in aria Il deceduto risulta irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Dagli accertamenti non emerge un'abitazione certa dove alloggiasse.