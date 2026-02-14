Un ladro è morto dissanguato a Policiano, dopo essere stato messo in fuga dal proprietario della villa. L’uomo, che aveva tentato di svaligiare la proprietà con almeno altri due complici, è stato colpito e ferito gravemente durante il tentativo di fuga. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze dell’incidente.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Tragedia in serata a Policiano sulle colline di Arezzo. Un uomo è morto dissanguato dopo aver tentato un furto in una villa insieme ad almeno due complici. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario della villa avrebbero sparato in aria un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Nel tentativo di allontanarsi dall’abitazione, uno dei tre malviventi si sarebbe ferito mortalmente mentre scavalcava una recinzione. Il corpo è stato ritrovato poco distante, in un vigneto. I complici, che sarebbero almeno due, non si sarebbero fermati a prestare soccorso riuscendo a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladro muore dissanguato, era stato messo in fuga dal proprietario. Furto in villa finisce in tragedia

Un ladro è morto dissanguato a Policiano, in provincia di Arezzo, dopo essere stato inseguito e messo in fuga dai proprietari di una villa.

Un furto in una villa di Policiano, vicino ad Arezzo, ha portato alla morte di un uomo durante la fuga; il proprietario ha sparato in aria per spaventare i ladri, che sono riusciti a scappare ma lui è stato colpito da un proiettile e si è dissanguato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Furto in villa finisce in tragedia: proprietario spara in aria, ladro muore nella fuga; Arezzo, ladro muore dissanguato scavalcando una cancellata. Era stato messo in fuga dai proprietari; Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. Si è ferito con la recinzione; Proprietario spara in aria, ladro muore dissanguato in recinzione.

Ladro muore dissanguato, era stato messo in fuga dai proprietari. Furto in villa finisce in tragediaA Policiano sulle colline di Arezzo. Il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando una recinzione. Indagini dei carabinieri ... msn.com

Ladro muore dissanguato durante furto, ricerche dei complici fuggitiUn ladro è morto dissanguato nella serata di venerdì 13 febbraio sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da ... ansa.it

Rapina in villa, ladro muore dissanguato durante la fuga facebook

Ladro muore dissanguato durante un furto, ricerche dei complici fuggiti. I proprietari di una villa hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio #ANSA x.com