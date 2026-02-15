Equitazione | Larissa Pauluis si prende il Freestyle di dressage a Neumunster

Larissa Pauluis ha vinto il Freestyle di dressage a Neumunster, rompendo la serie di vittorie di altri cavalieri e portando a casa il primo posto. La gara si è svolta sul campo tedesco durante l’ottava tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, parte della Western European League. Pauluis ha impressionato giudici e pubblico con una performance intensa e precisa, ottenendo un punteggio superiore a quello dei suoi avversari.

Larissa Pauluis ribalta l'ordine delle cose nella gara di gara di Freestyle dell'ottava tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, svoltasi a Neumunster sul campo di gara tedesco. Dopo il secondo posto di ieri, la belga è riuscita a imporsi nel contest odierno andando a precedere il connazionale Justin Verboomen: score di 84.015% per l'amazzone (in sella a Flambeau) e di 81.985% per il cavaliere (montante Djembe de Hus Old). Al terzo posto invece piazza la parziale sorpresa il portoghese Joao Pedro Moreira che con il suo Drosa Fuerst Kennedy Old si prende il gradino più basso del podio con 81.