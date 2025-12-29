Equitazione | a Mechelen vince ancora Larissa Pauluis Profeta in patria nel Freestye di dressage

A Mechelen, Larissa Pauluis si conferma protagonista nel dressage, vincendo anche la prova di Freestyle alla quinta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026. Dopo aver conquistato il Grand Prix, l’amazzone belga ha ottenuto un’altra vittoria, consolidando la sua posizione nel circuito e dimostrando il suo talento nel panorama internazionale dell’equitazione.

Larissa Pauluis fa en plein. A Mechelen, dove si è conclusa la quinta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League), l’amazzone belga – che ieri si è presa il Grand Prix – oggi si è nuovamente imposta facendo suo anche il Freestyle. Nel concorso di questo lunedì 29 dicembre l’amazzone, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, ha messo a referto una ripresa impareggiabile per i suoi avversari facendo segnare lo score di 82.975 %, in sella al suo Flambeau. Alle sue spalle, podio confermato rispetto a domenica 28 dicembre: al secondo posto il connazionale Justin Verboomen (Djembe de Hus OLD – 82. 🔗 Leggi su Oasport.it

