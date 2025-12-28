Equitazione | la belga Larissa Pauluis vince nel Grand Prix di dressage a Mechelen

A Mechelen si è svolta la prima tappa del Grand Prix di dressage della FEI Dressage World Cup 2025-2026, parte della Western European League. In questa occasione, Larissa Pauluis, cavallerizza belga, ha ottenuto la vittoria, segnando l’inizio della competizione con un risultato di rilievo. L’evento ha rappresentato un importante momento per il circuito internazionale di dressage, confermando l’interesse e il livello tecnico della disciplina.

La quinta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, si è ufficialmente aperta a Mechelen, dove è andato in scena il primo appuntamento dei due in programma per la specialità equestre: quello relativo al Grand Prix. A imporsi è stata la belga, padrona di casa, Larissa Pauluis: l'amazzone classe 1980, in sella a Flambeau, è riuscita a tirare fuori una ripresa da 73.913% andando a precedere tutti gli altri binomi in gara. Il podio è stato completato, rispettivamente al secondo e al terzo posto, da uno degli altri belgi in concorso, ossia Justin Verboomen (Djembe de Hus OLD – 73.

