Caso Epstein Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato che non parteciperanno all’audizione richiesta dalla commissione della Camera nell’ambito dell’indagine sul caso Epstein. La loro mancata testimonianza arriva in un momento di crescente attenzione sulla vicenda, che coinvolge il finanziere e le sue reti. La posizione dei Clinton si inserisce nel quadro di un’indagine ancora aperta, che prosegue con l’obiettivo di chiarire i dettagli di un caso che ha suscitato molti interrogativi.

Nuovi aggiornamenti sul dossier Epstein. Secondo quanto confermato dai diretti interessati, Bill e Hillary Clinton non parteciperanno all’audizione richiesta dalla commissione della Camera nell’ambito dell’indagine sul finanziere pedofilo. La decisione arriva dopo che il presidente repubblicano della Commissione di sorveglianza James Comer aveva prospettato la possibilità di procedere per oltraggio al Congresso in caso di mancata collaborazione. In una lettera indirizzata a Comer e resa nota dal New York Times, i Clinton affermano: "Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare Leggi anche: Caso Epstein, Trump attacca: “Era un democratico, chiedete a Bill Clinton non a me” Leggi anche: Caso Epstein, pubblicati centinaia di file: è polemica per gli omissis. Nelle foto anche Bill Clinton Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare - L'ex presidente e la moglie hanno puntato il dito contro il presidente della Commissione di Vigilanza della Camera, sfidandolo a incriminarli per oltraggio al Congresso ... msn.com

Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera che sta indagando su Jeffrey Epstein, sfidando il presidente della commissione, il repubblic ... msn.com

Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - L'ex preesidente Usa e la ex segretario di Stato dopo il no hanno sfidato il presidente della Commissione ad incriminarli per oltraggio al Congresso ... huffingtonpost.it

Le rivelazioni sui presunti legami internazionali, il caso Epstein e le reazioni della politica - facebook.com facebook

Caso #Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente #Trump” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.