Epstein files Big Tech e maschilità egemone | il filo che lega violenza digitale e potere politico
Negli Epstein files emergono nomi di potenti della Silicon Valley e di politici, collegati a comportamenti violenti e abusi. Questo collegamento evidenzia come il potere economico e politico possa essere legato a pratiche rischiose e dannose. Un esempio concreto è il coinvolgimento di alcuni personaggi noti anche nel mondo della tecnologia, che si trovano al centro di accuse gravi.
Negli Epstein files c'è davvero di tutto. E tra i nomi che spuntano non mancano quelli dei magnati della Silicon Valley, così come quelli di molti politici. Non è un caso: le piattaforme digitali non sono neutrali e hanno un ruolo preciso nel diffondere la violenza di genere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il “suo” regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine Maxwell
La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner.
Tutti i problemi di Salvini: il suo nome negli Epstein files e Vannacci che abbandona la Lega
Salvini si trova al centro di nuovi guai.
Epstein files: una cupola di potere maschile perverso
Argomenti discussi: Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Epstein files, l'Italia emerge come laboratorio politico di Steve Bannon negli scambi con il finanziere; La nuova pista dentro gli Epstein Files: quegli strani legami con le cripto; I giovani americani sanno cosa rischiano?.
