Epstein files Big Tech e maschilità egemone | il filo che lega violenza digitale e potere politico

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Epstein files emergono nomi di potenti della Silicon Valley e di politici, collegati a comportamenti violenti e abusi. Questo collegamento evidenzia come il potere economico e politico possa essere legato a pratiche rischiose e dannose. Un esempio concreto è il coinvolgimento di alcuni personaggi noti anche nel mondo della tecnologia, che si trovano al centro di accuse gravi.

Negli Epstein files c'è davvero di tutto. E tra i nomi che spuntano non mancano quelli dei magnati della Silicon Valley, così come quelli di molti politici. Non è un caso: le piattaforme digitali non sono neutrali e hanno un ruolo preciso nel diffondere la violenza di genere.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il “suo” regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine Maxwell

La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner.

Tutti i problemi di Salvini: il suo nome negli Epstein files e Vannacci che abbandona la Lega

Salvini si trova al centro di nuovi guai.

Epstein files: una cupola di potere maschile perverso

Video Epstein files: una cupola di potere maschile perverso
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Epstein files, l'Italia emerge come laboratorio politico di Steve Bannon negli scambi con il finanziere; La nuova pista dentro gli Epstein Files: quegli strani legami con le cripto; I giovani americani sanno cosa rischiano?.

epstein files big techEpstein file, cosa emerge sui grandi nomi del tech nell'ultima tranche: da Musk a Gates, passando per Zuckerberg e BezosIl dipartimento di Giustizia americano ha diffuso gli ultimi documenti sul caso, ecco quali sono gli imprenditori della Silicon Valley più citati e cosa si dice di loro ... wired.it

epstein files big techEpstein Files, come accedere all'archivio e leggere i nomi delle persone coinvolteGli Epstein Files sono sulla bocca di tutti. Ecco quali sono i metodi per poter accedere all’archivio e leggere tutti i nomi delle persone citate. msn.com