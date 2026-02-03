Tutti i problemi di Salvini | il suo nome negli Epstein files e Vannacci che abbandona la Lega

Salvini si trova al centro di nuovi guai. Il suo nome compare negli Epstein files, una rivelazione che mette in discussione la sua credibilità. Nel frattempo, Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, segnando una perdita per il partito. Questi eventi scuotono la scena politica italiana e attirano l’attenzione di tutti. La situazione rimane in continuo sviluppo.

Matteo Salvini torna al centro dell’attenzione, questa volta per le conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein che coinvolgono anche il leader della Lega.

Dopo la pubblicazione delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein, le opposizioni chiedono spiegazioni a Matteo Salvini.

