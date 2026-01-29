L’infezione da virus Nipah si diffonde in Asia, ma in Italia si parla poco. Matteo Bassetti invita le tv e i tg a approfondire il tema, sottolineando che il rischio per l’Italia resta basso, ma è importante conoscere la situazione. Il medico critica la scarsa attenzione dei media italiani e chiede un’informazione più puntuale e chiara.

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti ha accusato i media italiani di non parlare abbastanza del virus Nipah, un patogeno diffuso dai pipistrelli che sta preoccupando alcuni Paesi asiatici. Per il momento però il pericolo per l’Occidente è ancora molto basso. Bassetti contro tv e tg sul virus Nipah Cos'è il virus Nipah e dove si sta diffondendo Come si trasmette il Nipah, la spiegazione di Bassetti Bassetti contro tv e tg sul virus Nipah Secondo Bassetti, i media italiani, in particolare quelli televisivi, non stanno parlando abbastanza del virus Nipah, un patogeno con tasso di mortalità molto alto che invece preoccupa le autorità di diversi Paesi asiatici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Virus Nipah in India, Matteo Bassetti accusa tv e tg italiani: "Il rischio è basso, ma nessuno ne parla"

Approfondimenti su Virus Nipah

In India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.

Il virus Nipah rappresenta una minaccia seria a causa della sua alta mortalità e dell'assenza di un vaccino disponibile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Virus Nipah

Argomenti discussi: Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Virus Nipah in India. Oms: E' letale: come si trasmette e cura; Virus Nipah: l’allarme mortale che arriva dall’India; Virus Nipah, l'Oms lancia l'allerta: tasso di mortalità altissimo. Ecco cosa sta succedendo davvero in India.

Nuovi casi di virus Nipah in India. Oms: Serve cautela. Come si trasmette e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuovi casi di virus Nipah in India. Oms: 'Serve cautela'. Come si trasmette e cosa sapere ... tg24.sky.it

In India allarme per il virus Nipah: arriva dai pipistrelli ed è letale fino al 75%. cosa si rischia in Italia?In persone infette, causa una serie di malattie, da infezioni asintomatiche a malattie respiratorie acute e encefalite fatale ... ilsole24ore.com

Virus Nipah in India: cos’è, come si trasmette e quali sono i rischi - facebook.com facebook

Virus Nipah in India: cos’è, come si trasmette e quali sono i rischi x.com