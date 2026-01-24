Epidemia di mortale virus Nipah in India Bassetti | Si teme rapida diffusione Cento persone in quarantena

In India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili. Attualmente, circa cento persone sono in quarantena per contenere la diffusione. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre gli esperti temono una rapida diffusione del virus.

In India è comparso un focolaio di infezione da virus Nipah, una malattia ad elevata mortalità per la quale non esistono né una cura né un vaccino. Le autorità hanno già predisposto quarantene e altre restrizioni per i contatti stretti dei pazienti positivi, al fine di scongiurare il propagarsi dell'epidemia. Come si trasmette, quali sono i sintomi e perché l'infezione è considerata prioritaria dall'OMS.🔗 Leggi su Fanpage.it

Crociera nei Caraibi finisce con vomito e diarrea: epidemia da Norovirus per quasi cento personeUna recente crociera nei Caraibi si è conclusa con un’epidemia di norovirus, che ha colpito circa cento persone tra passeggeri ed equipaggio della nave Rotterdam.

Aviaria, aumentano i focolai e il virus diventa osservato speciale: si rischia il salto di specieSono 60 quelli scoppiati nelle ultime settimane in alcuni allevamenti avicoli di diversi Paesi europei. Ciccozzi: Crescono anche in Italia. Scatta il piano ... repubblica.it

Ebola, il virus mortale spia della povertà d'AfricaL'ultima epidemia ha causato 660 morti, 28 dei quali nel corso delle ultime 48 ore. Quarant’anni dopo la prima diagnosi mancano ancore i finanziamenti per la ricerca delle cure ... avvenire.it

State guardando #Togo su Rai 2 Il film racconta la storia vera di un cane leggendario, il cui ruolo fu cruciale (più di Balto) per la salvezza degli abitanti di una cittadina dell'Alaska, colpita da un’epidemia mortale di #difterite. Ve la raccontiamo qui: https://www. - facebook.com facebook