Verso città digitali e sostenibili Acqua energia e rifiuti al centro | Non solo servizi ma vere risorse

L’articolo esplora il ruolo centrale di acqua, energia e rifiuti nella transizione verso città digitali e sostenibili. Questi elementi, oltre a garantirne i servizi fondamentali, vengono interpretati come risorse strategiche per favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei territori, promuovendo stili di vita più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Acqua, energia e rifiuti non solo come servizi da erogare, ma come risorse strategiche per il futuro dei territori e per promuovere stili di vita sostenibili. È la visione al centro dell’evento promosso da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Plures e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del progetto Cohesion challenge, dal titolo "Energia e ambiente per progettare città digitali e sostenibili. Come gestire i servizi essenziali per rafforzare fiducia, coesione e sviluppo dei territori". L’incontro è in programma mercoledì 17 dicembre (dalle 10,30) al Teatro Nazionale di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso città digitali e sostenibili. Acqua, energia e rifiuti al centro: "Non solo servizi, ma vere risorse"

Spazi di Transizione. Verso Costa Sud Palazzo della Città Metropolitana di Bari Martedì 9 dicembre – ore 17.30 Nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Accademia delle belle Arti di Bari "Spazi di Transizione. Verso Costa Sud" la Città Metropolitana di Bar - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Smart city o città umane?

Verso città digitali e sostenibili. Acqua, energia e rifiuti al centro: "Non solo servizi, ma vere risorse" - Tra i protagonisti il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto e il m ... Come scrive lanazione.it

Verso un futuro sostenibile: Shin Software e il valore dei Digital Twin per l’Industria - Shin Software, azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative come la tecnologia Digital Twin, si caratterizza come partner strategico per l’industria, con un forte impegno verso i principi ESG ... Secondo milanofinanza.it