Émilien Jacquelin bronzo alle Olimpiadi | la toccante dedica a Marco Pantani
Émilien Jacquelin ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, dedicando la medaglia a Marco Pantani, scomparso il 14 febbraio 2004 a Rimini. La scelta di ricordare il Pirata si è fatta più forte in occasione di un anniversario che fa ancora emozionare molti appassionati di ciclismo. Jacquelin ha voluto onorare la memoria di Pantani con parole e gesti, rendendo omaggio a un’icona che ha segnato la storia dello sport italiano.
Una dedica molto speciale. Ieri è stato un anniversario importante per gli appassionati di sport e di ciclismo: il 14 febbraio del 2004 ci lasciava Marco Pantani, nel residence Le Rose a Rimini. A 22 anni dalla scomparsa, le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono tantissime di un caso che alimenta le discussioni. Il “ Pirata “, come lo chiamavano tutti, è ancora nei cuori dei tifosi perché ha saputo accarezzarli con gesta uniche nel proprio genere, rendendo imprevedibile una corsa ed abituale il numero da circo. Pagine intrise di coraggio, forza e orgoglio perché Marco era questo, prendere o lasciare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi
Emilien Jacquelin, il biathleta francese, si ferma a riflettere sul ricordo di Marco Pantani.
Chi è Emilien Jacquelin, alle Olimpiadi con l’orecchino di Marco Pantani “grazie alla sua famiglia”
Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
All'Olimpiade con l'orecchino di Pantani: nel biathlon l’omaggio di Jacquelin al Pirata. «Un regalo della famiglia»Alle scritte «Marco vive» sulle pareti rocciose delle salite del Giro d’Italia e del Tour de France e sull’asfalto, alle vecchie maglie della Mercatone Uno indossate lungo le strade dagli amatori e al ... corriere.it
Aveva perso la medaglia per pochissimi centesimi, quei centesimi impiegati per non tirare la volata finale ma per gettare la sua bandana in onore di Marco Pantani. Oggi Emilien Jaquelin si è preso la medaglia di bronzo nella gara di Biathlon 12.5 km pursuit. facebook
Grande, #MarcoPantani sempre con noi x.com