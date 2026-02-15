Émilien Jacquelin bronzo alle Olimpiadi | la toccante dedica a Marco Pantani

Émilien Jacquelin ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, dedicando la medaglia a Marco Pantani, scomparso il 14 febbraio 2004 a Rimini. La scelta di ricordare il Pirata si è fatta più forte in occasione di un anniversario che fa ancora emozionare molti appassionati di ciclismo. Jacquelin ha voluto onorare la memoria di Pantani con parole e gesti, rendendo omaggio a un’icona che ha segnato la storia dello sport italiano.

Una dedica molto speciale. Ieri è stato un anniversario importante per gli appassionati di sport e di ciclismo: il 14 febbraio del 2004 ci lasciava Marco Pantani, nel residence Le Rose a Rimini. A 22 anni dalla scomparsa, le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono tantissime di un caso che alimenta le discussioni. Il " Pirata ", come lo chiamavano tutti, è ancora nei cuori dei tifosi perché ha saputo accarezzarli con geste uniche nel proprio genere, rendendo imprevedibile una corsa ed abituale il numero da circo. Pagine intrise di coraggio, forza e orgoglio perché Marco era questo, prendere o lasciare.

Emilien Jacquelin, il biathleta francese, si ferma a riflettere sul ricordo di Marco Pantani.

Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani.

