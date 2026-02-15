Emergenza pediatri dalla Regione 5 milioni di euro in più

La Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione altri cinque milioni di euro per i pediatri di libera scelta, rispondendo all’emergenza che riguarda la cura dei bambini. La Giunta ha approvato una delibera che conferma l’accordo firmato il 25 novembre con i sindacati, puntando a migliorare i servizi pediatrici sul territorio. La somma aggiuntiva si tradurrà in più risorse per le strutture sanitarie e per i medici di base che assistono i bambini.

“Come anticipato nelle scorse settimane, la Regione integra di 5 milioni di euro il fondo esistente, per l’ulteriore sviluppo e l’organizzazione dell’attività dei pediatri di libera scelta. Le risorse aggiuntive previste saranno rivalutate per gli anni successivi, in relazione ai fondi disponibili e al contesto di integrazione degli studi dei Pediatri nel nuovo assetto della medicina territoriale previsto dalla normativa nazionale (AFT, Aggregazioni Funzionali Territoriali e UCCP, Unità Complesse di Cure Primarie). Con questo atto favoriamo anche la presa in carico dei pazienti privi di medico” dichiara l’assessore Riboldi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 4,8 milioni di euro per sostenere gli enti teatrali locali.

La Regione Piemonte ha stanziato 30 milioni di euro destinati a interventi per ridurre l'inquinamento e migliorare la tutela ambientale.

