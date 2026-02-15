Emergenza pediatri dalla Regione 5 milioni di euro in più
La Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione altri cinque milioni di euro per i pediatri di libera scelta, rispondendo all’emergenza che riguarda la cura dei bambini. La Giunta ha approvato una delibera che conferma l’accordo firmato il 25 novembre con i sindacati, puntando a migliorare i servizi pediatrici sul territorio. La somma aggiuntiva si tradurrà in più risorse per le strutture sanitarie e per i medici di base che assistono i bambini.
"Come anticipato nelle scorse settimane, la Regione integra di 5 milioni di euro il fondo esistente, per l'ulteriore sviluppo e l'organizzazione dell'attività dei pediatri di libera scelta. Le risorse aggiuntive previste saranno rivalutate per gli anni successivi, in relazione ai fondi disponibili e al contesto di integrazione degli studi dei Pediatri nel nuovo assetto della medicina territoriale previsto dalla normativa nazionale (AFT, Aggregazioni Funzionali Territoriali e UCCP, Unità Complesse di Cure Primarie). Con questo atto favoriamo anche la presa in carico dei pazienti privi di medico" dichiara l'assessore Riboldi.
Dalla Regione 4,8 milioni di euro a sostegno dei teatri
La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 4,8 milioni di euro per sostenere gli enti teatrali locali.
Dalla Regione Piemonte 30 milioni di euro per ridurre l'inquinamento
La Regione Piemonte ha stanziato 30 milioni di euro destinati a interventi per ridurre l'inquinamento e migliorare la tutela ambientale.
