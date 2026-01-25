Dalla Regione 4,8 milioni di euro a sostegno dei teatri

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 4,8 milioni di euro per sostenere gli enti teatrali locali. Questo intervento mira a garantire stabilità nella programmazione, valorizzare la qualità artistica e promuovere progetti a lungo termine, rafforzando il ruolo dei teatri nel territorio e favorendo la crescita culturale della comunità.

Per la prima annualità del triennio lo stanziamento complessivo ammonta a 4.880.000 euro, così ripartiti: 3,2 milioni di euro al Teatro lirico Giuseppe Verdi, 1,3 milioni a Il Rossetti e 380 mila euro al Teatro Stabile Sloveno La norma prevede contributi regionali annuali a sostegno di progetti triennali del Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali di rilevante interesse culturale, come Il Rossetti, e dei teatri di rilevante interesse culturale espressione anche di minoranze linguistiche, già destinatari di finanziamenti statali. Per la prima annualità del triennio lo stanziamento complessivo ammonta a 4.

