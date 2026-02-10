Treviso | rapine in forte crescita +37,5% in due anni Un evento ogni due giorni desta allarme tra cittadini e autorità

A Treviso il numero di rapine è aumentato del 37,5% in due anni. Negli ultimi tempi, si registrano in media un episodio ogni due giorni, creando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. Mentre i furti continuano a salire, calano invece truffe e violenze sessuali. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Treviso, rapine in aumento: un evento ogni due giorni nella Marca. Crescono i furti, ma calano truffe e violenze sessuali. L’analisi dei dati relativi alla sicurezza nella provincia di Treviso evidenzia un preoccupante incremento delle rapine, con un aumento del 37,5% in due anni, passando da 120 a 165 casi denunciati. Parallelamente, si registra una diminuzione di truffe informatiche e violenze sessuali, offrendo un quadro contrastante della criminalità nel territorio. L’aumento delle rapine, un fenomeno che si manifesta con una frequenza di circa un evento ogni due giorni, desta preoccupazione tra le autorità e i cittadini del trevigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Negli ultimi giorni, i vicoli della movida di Genova, in particolare in salita Pollaiuoli, sono stati teatro di due rapine avvenute nel giro di pochi giorni.

Argomenti discussi: Baby gang in Italia: violenza e microcriminalità in forte aumento.

Rapine in aumento nella Marca, una ogni due giorni: nel giro di due anni sono passate da 120 a 165TREVISO - Il numero di rapine denunciate a Treviso e nella Marca sta crescendo in modo inesorabile. Nel giro di due anni sono passate da 120 a 165. Per un aumento del 37,5%. I numeri messi ... ilgazzettino.it

Rapina al Cantarane: ventenne patteggia e torna in libertàCondanna sospesa a 2 anni e 2 mesi per il giovane che assaltò due ragazze nel parcheggio del centro. Per la complice il processo, in abbreviato, si terrà a marzo: resta il nodo della perizia psichiatr ... trevisotoday.it

Antennatre. . TREVISO | PENE PIU’ PESANTI E QUERELE FACILITATE: SCATTA LA STRETTA ANTI-LADRI Furti, scippi e rapine: a Treviso il Governo annuncia la stretta anticipando alcune misure dei Decreti Sicurezza. Pene più pesanti per i ladri, querele se facebook

Polizia locale di Treviso: 38mila interventi nel 2025. Cresce l’allarme per la delinquenza giovanile. Nel 2025 Ritirate quasi 300 patenti e aumento dei minori coinvolti in rapine e aggressioni. Rafforzati i controlli nel fine settimana. x.com