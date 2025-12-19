Gli italiani scendono sotto i 59 milioni | per ogni bambino ci sono sei anziani

L’Italia sta vivendo un rapido invecchiamento della popolazione, con numeri che riflettono una società sempre più anziana e meno popolata. La proporzione tra giovani e anziani si fa sempre più sbilanciata, evidenziando sfide sociali ed economiche. Un quadro che richiede attenzione e strategie per affrontare il futuro demografico del nostro Paese.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.