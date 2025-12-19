Gli italiani scendono sotto i 59 milioni | per ogni bambino ci sono sei anziani

L’Italia sta vivendo un rapido invecchiamento della popolazione, con numeri che riflettono una società sempre più anziana e meno popolata. La proporzione tra giovani e anziani si fa sempre più sbilanciata, evidenziando sfide sociali ed economiche. Un quadro che richiede attenzione e strategie per affrontare il futuro demografico del nostro Paese.

Gli italiani scendono sotto i 59 milioni: per ogni bambino ci sono sei anziani

Un'Italia sempre più anziana e sempre meno affollata. Soprattutto dai bambini: per ogni bimbo minore di sei anni ci sono sei anziani over 65. La fotografia è stata scattata. 🔗 Leggi su Leggo.it

