Elodie e Franceska sono state paparazzate di nuovo mentre trascorrevano del tempo insieme. Le due ragazze, spesso al centro di rumors, continuano a essere viste in compagnia l’una dell’altra, alimentando le voci su una possibile storia d’amore. Questa volta, le foto scattate mostrano un momento di relax tra amici, ma i sospetti restano. La loro relazione, tra sguardi complici e confidenze, fa discutere da tempo tra fan e media.

Quella che si ipotizza da diverso tempo essere più di un'amicizia è ancora una volta stata paparazzata. A pubblicare nuovi scatti di Elodie e Franceska è Chi Prima la vacanza in Thailandia ora la vita milanese insieme. Elodie e Franceska sembrano essere inseparabili, nonostante ancora nessuna delle due abbia commentato apertamente e confermato direttamente la relazione. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto dell’artista e la ballerina mentre sono alle prese con la vita quotidiana aggiungendo“Elodie e Franceska mettono su casa insieme”. Una passeggiata tra le vie della capitale lombarda, poi una breve sosta in un negozio di accessori per la casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elodie e Franceska, la vita quotidiana insieme

Recentemente, a Milano, Elodie è stata vista in compagnia della ballerina Franceska.

Elodie e Franceska sono state recentemente protagoniste di immagini condivise sui social, che segnano un nuovo capitolo del loro rapporto.

Elodie e francesca, viaggi & sorprese

