Elodie in intimo rosso | si prepara al San Valentino con Franceska in guêpière e autoreggenti

Elodie si sta preparando al suo primo San Valentino con Franceska. La cantante ha condiviso sui social alcune foto in intimo rosso, mostrando un lato più sensuale. Le immagini sono molto hot, con Elodie in guêpière e autoreggenti, pronta a vivere la serata speciale con la sua compagna.

Elodie ha annunciato un nuovo tour nel 2027, sorprendendo i fan con un look lingerie total red.

Elodie sembra aver confermato la relazione con Franceska, dopo aver condiviso foto che la mostrano in vacanza con l'altra donna.

Elodie in intimo annuncia il nuovo tour nel 2027: il look rosso ha corsetto e reggicalze coordinatiElodie ha annunciato a sorpresa il nuovo tour che la vedrà protagonista nel 2027: ecco chi ha firmato il suo look lingerie in total red. Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed ... fanpage.it

Il nuovo vestito trasparente di Elodie: infiamma l’estate in pizzo rosso fuocoElodie è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e non solo perché sta scalando le classifiche sia con Mi Ami Mi Odi che con Yakuza, il duetto con Sfera Ebbasta, ha anche portato a termine il ... fanpage.it

