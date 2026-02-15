Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve | non è solo per il rosso a Kalulu vuole garanzie

John Elkann ha chiamato Gravina dopo la partita Inter-Juventus perché non era soddisfatto delle decisioni arbitrali, in particolare per il rosso dato a Kalulu, che secondo lui è stato influenzato dalla simulazione di Bastoni. Elkann ha voluto ricevere chiarimenti e garanzie sulla gestione degli episodi simili in futuro. La conversazione si è concentrata anche sulle conseguenze di quegli episodi per la Juventus e sulla necessità di un’attenzione maggiore nelle valutazioni degli arbitri.