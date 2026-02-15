Caso Bastoni-Kalulu Elkann telefona a Gravina | forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali

John Elkann ha chiamato Gabriele Gravina dopo le decisioni arbitrali durante la partita tra Juventus e Inter, evidenziando il suo disappunto per gli errori ripetuti che hanno influenzato il risultato. Elkann si è detto preoccupato per le scelte degli arbitri, in particolare per il cartellino rosso mostrato a Pierre Kalulu, che ha suscitato molte proteste tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La telefonata ha messo in luce le tensioni tra le parti, con Elkann che ha sottolineato come queste decisioni possano compromettere l'immagine del calcio italiano. Tra i dettagli emersi, ci sono state anche richieste di

Torino, 15 febbraio 2026 – Scende in campo John Elkann. Il presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caso Bastoni-Kalulu, Elkann telefona a Gravina: forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali contro la Juventus Elkann chiama Gravina: non solo il disappunto per gli errori arbitrali, ha avanzato anche questa richiesta. Tutti i retroscena John Elkann ha telefonato a Gabriele Gravina dopo le decisioni arbitrali sbagliate a Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elkann esprime disappunto a Gravina dopo l'errore arbitrale su Kalulu; CHIUDETE TUTTO, l'arbitro La Penna premia il tuffo di Bastoni, cartellino rosso assurdo a Kalulu; Errore gravissimo: caso Kalulu in Inter-Juve, perché tra cinque mesi non sarebbe mai successo. Caso Bastoni-Kalulu, Elkann telefona a Gravina: forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitraliRocchi: C’è grande dispiacere, ma cercano in tutti modi di fregarci. Insulti e minacce, Bastoni e la moglie chiudono i commenti social ... sport.quotidiano.net Rocchi prende posizione sul rosso a Kalulu e dà una stoccata a Bastoni: Decisione sbagliata ma cercano tutti di fregarci...Non si placano le polemiche sull'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia tra Inter e Juve, arrivata dopo un grave errore dell'arbitro La Penna. La seconda ammonizione per il fallo su Bastoni, con il d ... msn.com Bastoni-Vergara, scoppia il caso mediatico: accuse incrociate L’episodio di Juventus-Inter continua a generare reazioni. Nell’editoriale firmato da Emanuele Corazzi su Cronache di Spogliatoio, la simulazione di Bastoni viene accostata al rigore conquistato d facebook Il caso Bastoni e i simulatori in aumento, Gravina sente Rocchi x.com