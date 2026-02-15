elkann ha chiamato gravina ha espresso forte disappunto per gli arbitri e lo ha spinto a trovare soluzioni ansa

John Elkann ha telefonato a Gravina, arrabbiato per le decisioni degli arbitri durante le ultime partite. Ha insistito perché si trovino subito soluzioni concrete per evitare errori simili in futuro. Elkann ha anche segnalato alcune situazioni specifiche che hanno influenzato negativamente il risultato delle gare.

Elkann ha chiamato Gravina, espresso forte disappunto per gli arbitri e lo ha spinto a trovare soluzioni (Ansa) John Elkann che chiama Gravina per lamentarsi degli arbitri. È la nemesi, dicono. In effetti. Fatto sta che la Juventus a San Siro ha subito un furto che ricorda quelli di un tempo a parti invertite. Evidentemente oggi Marotta conta più della Juve. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Scende in campo anche John Elkann dopo la clamorosa espulsione di Kalulu in Inter-Juve (dove essere espulso il simulatore Bastoni) e le parole dei dirigenti bianconeri Comolli e Chiellini contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

