Lo ha chiamato in piena notte Torzullo Claudio Carlomagno ha avuto un complice?

Una telefonata avvenuta tra l’8 e il 9 gennaio, durante la notte, sta assumendo un ruolo chiave nell’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo. Claudio Carlomagno ha affermato di essere stato chiamato in piena notte; ora si indaga se ci sia stato un complice coinvolto. Questo episodio rappresenta un nuovo elemento nel quadro delle investigazioni, che devono ancora fare luce su tutte le circostanze del caso.

È una telefonata notturna, avvenuta tra l’ 8 e il 9 gennaio, a diventare il nuovo snodo centrale nell’indagine sull’ omicidio di Federica Torzullo. Un dettaglio emerso a distanza di giorni che ora catalizza l’attenzione degli investigatori, convinti che quella chiamata, fatta o ricevuta da Claudio Carlomagno subito dopo l’aggressione mortale alla moglie, possa cambiare il quadro dell’inchiesta. >> Federica Torzullo, Paolo Crepet choc sulla tragedia: “È terribile”. Cosa viene fuori Con il passare delle settimane, infatti, prende corpo l’ipotesi che l’uomo non abbia agito da solo. A diciotto giorni dall’avvio delle indagini, la procura ritiene che le risposte più rilevanti siano custodite nella memoria di tre telefoni cellulari: quello dell’indagato e quelli dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, morti in quello che viene definito un presunto doppio suicidio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica TorzulloClaudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Femminicidio Federica Torzullo, l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del coltelloContinuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

