Elkann chiama Gravina | non solo il disappunto per gli errori arbitrali ha avanzato anche questa richiesta Tutti i retroscena

John Elkann ha telefonato a Gabriele Gravina dopo le decisioni arbitrali sbagliate a Milano. Durante la conversazione, l'amministratore della Juventus ha espresso il suo disappunto e ha chiesto interventi rapidi per cambiare il sistema. Elkann ha anche avanzato una richiesta concreta per migliorare l’equità delle partite future.

Elkann chiama Gravina, duro confronto con il presidente federale dopo i torti subiti a Milano per chiedere rispetto e riforme immediate del sistema. Il day after del Derby d’Italia non porta solo polemiche da bar o sfoghi sui social, ma segna una discesa in campo istituzionale di altissimo livello che certifica la gravità del momento. La Juventus non ci sta e, dopo i fatti incresciosi di San Siro culminati nell’espulsione ingiusta di Pierre Kalulu, ha deciso di alzare la voce attraverso la sua figura più rappresentativa. John Elkann, presidente di Exor e numero uno della holding che controlla il club bianconero, ha rotto gli indugi e ha telefonato personalmente al presidente della FIGC, Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann chiama Gravina: non solo il disappunto per gli errori arbitrali, ha avanzato anche questa richiesta. Tutti i retroscena Balzarini: «Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero. Ci sono delle frizioni e lui ha già avanzato questa richiesta» Elkann chiama Spalletti: cosa si sono detti i due dopo la vittoria della Juventus in casa del Sassuolo. Il retroscena Dopo la recente vittoria della Juventus contro il Sassuolo, Elkann ha contattato Spalletti per congratularsi con lui. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. John Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali(ANSA) - TORINO, 15 FEB - John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente. tuttomercatoweb.com Vigilia ad alta tensione verso San Siro e i play-off di Champions: Locatelli chiama personalità, Bremer ammette «Scudetto andato» facebook