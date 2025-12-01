Balzarini | Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero Ci sono delle frizioni e lui ha già avanzato questa richiesta
. Le Le parole del giornalista. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha analizzato le difficoltà della Juventus nell’integrare alcuni acquisti e ha espresso forti perplessità sulla gestione di João Mário, il cui futuro in bianconero sembra ormai compromesso con la richiesta di cessione a gennaio. La sua analisi si è concentrata sulla disparità tra i dati forniti dagli algoritmi e la verifica tattica in campo. L’algoritmo non basta: serve la verifica di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Alessio Tacchinardi consiglia la Juventus, sul mercato prenderebbe uno come Edgar Davids L'ex bianconero è consapevole delle tante pressioni che circolano intorno all'ambiente Allo stesso tempo però vede una squadra che dipende troppo da Yildiz, - facebook.com Vai su Facebook
Joao Mario verso la cessione a gennaio? Gli aggiornamenti - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Joao Mario che a gennaio potrebbe lasciare la Juventus. Riporta tuttojuve.com
Joao Mario scontento, la Juventus lo cederà a gennaio? Gli aggiornamenti - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Joao Mario. tuttojuve.com scrive
Joao Mario è sempre più un "mistero": da quanto non gioca, può lasciare la Juventus a gennaio? - Anche contro il Bodo Glimt zero minuti in campo per Joao Mario: l'esterno portoghese ormai fuori da ogni rotazione. Segnala ilbianconero.com
Joao Mario via dalla Juve? Perché il portoghese potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio. Il motivo della possibile decisione del club dopo il suo arrivo in estate - Il motivo della possibile decisione del club, ultimissime La sosta per le nazionali è arrivata, e l’era di Luciano Spalletti a ... Scrive juventusnews24.com