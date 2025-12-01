. Le Le parole del giornalista. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha analizzato le difficoltà della Juventus nell’integrare alcuni acquisti e ha espresso forti perplessità sulla gestione di João Mário, il cui futuro in bianconero sembra ormai compromesso con la richiesta di cessione a gennaio. La sua analisi si è concentrata sulla disparità tra i dati forniti dagli algoritmi e la verifica tattica in campo. L’algoritmo non basta: serve la verifica di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini: «Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero. Ci sono delle frizioni e lui ha già avanzato questa richiesta»