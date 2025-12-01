Balzarini | Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero Ci sono delle frizioni e lui ha già avanzato questa richiesta

. Le Le parole del giornalista. Gianni Balzarini, sul suo canale  YouTube, ha analizzato le  difficoltà  della  Juventus  nell’integrare alcuni acquisti e ha espresso  forti perplessità  sulla  gestione di João Mário, il cui futuro in bianconero sembra ormai  compromesso  con la  richiesta di cessione  a gennaio. La sua analisi si è concentrata sulla  disparità  tra i dati forniti dagli  algoritmi  e la  verifica tattica  in campo. L’algoritmo non basta: serve la verifica di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini: «Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero. Ci sono delle frizioni e lui ha già avanzato questa richiesta»

