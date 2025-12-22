Carabinieri e bambini | un abbraccio di legalità a Bonea

A Bonea i Carabinieri incontrano gli alunni dell’Istituto Ilaria Alpi: un progetto di legalità e speranza che unisce comunità e territorio. Accolti da oltre 70 bambini, in un’aula coperta da disegni colorati, con piccoli banchi tenuti ordinatamente a posto, quaderni colmi di parole semplici che sanno andare dritte al cuore. È così che a Bonea (BN), il Natale è arrivato in anticipo per i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, accolti dall’abbraccio sincero dei bambini della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi –Plesso Clementina Perone”. I militari dell’Arma sono stati invitati dai piccoli alunni all’interno del loro mondo per omaggiarli e soprattutto ricambiare il dolce messaggio ricevuto dai Carabinieri qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

