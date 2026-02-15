Ekipe Orizzonte vince al fotofinish | Rapallo battuto 17-16 ai rigori nel big match

L’Ekipe Orizzonte ha ottenuto una vittoria emozionante contro il Rapallo Pallanuoto, conclusa con un punteggio di 17-16 ai rigori, a causa di una partita molto combattuta. La sfida si è giocata ieri pomeriggio davanti a un pubblico numerosissimo, che ha assistito a continui capovolgimenti di fronte. La squadra di Catania ha mostrato grande determinazione, riuscendo a prevalere in un finale al cardiopalma.

Vittoria epica per l'Ekipe Orizzonte, che supera 17-16 l'Rapallo Pallanuoto dopo una lunghissima serie di rigori nell'undicesima giornata di Serie A1 Vittoria al cardiopalma per l'Ekipe Orizzonte, che supera 17-16 il Rapallo Pallanuoto dopo i tiri di rigore nel big-match dell'undicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Partita piena di colpi di scena alla piscina di Nesima, dove le padrone di casa, a lungo in vantaggio, avevano subìto la rimonta delle liguri, avanti fino a meno di due secondi dal fischio finale. La partita si è aperta con il minuto di silenzio osservato con emozione da squadra, dirigenti e tifosi per ricordare il patron della società rossazzurra, Giorgio Bartolini, scomparso nella giornata di lunedì.