Ekipe Orizzonte Champions League amara | Sabadell vince 11-8
L'incontro di Champions League femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte si conclude con una vittoria delle spagnole per 11-8. La partita, giocata in casa delle padrone di casa, ha visto le protagoniste di entrambe le squadre dare il massimo, ma alla fine la superiorità delle spagnole ha fatto la differenza.
Il match di Champions League di pallanuoto femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte va alle spagnole, che conquistano i tre punti in palio sul campo di casa. Stamattina infatti le catalane hanno battuto 11-8 le rossazzurre nella quarta giornata del girone B della competizione continentale. Cataniatoday.it
Ekipe Orizzonte, Champions League amara: Sabadell vince 11-8 - La formazione rossazzurra tornerà infatti in campo l’11 febbraio del 2026 per giocare il match della prima giornata di ritorno di Serie A1, in casa della Nautilus Civitavecchia ... cataniatoday.it
