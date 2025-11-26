Alatri i Carabinieri incontrano gli studenti | educazione alla legalità e confronto sul bullismo
L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e il rispetto degli altri e della dignità di tutti. Per i giovani, e per gli adolescenti in particolare, riconoscere ed. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
raggiro ai danni di un uomo del posto: il malvivente si è presentato come Capitano dei Carabinieri e si è fatto consegnare monili d’oro. Accertamenti affidati alla Stazione CC di Veroli e al Nucleo Operativo della Compagnia di Alatri - facebook.com Vai su Facebook
Violenza di genere, i Carabinieri Incontrano gli studenti di Alghero - Ieri pomeriggio, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno ... Come scrive algheroeco.com
I Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo Classico “Filippo Antonio Gualterio” - Una mattinata intensa, ricca di spunti di riflessione e partecipazione, quella che si è svolta presso il Liceo Classico “Filippo Antonio Gualterio” di Orvieto dove circa 70 studenti delle classi quart ... Scrive orvietosi.it
CASERTA. I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI DEL “GIORDANI”: UN DIALOGO SULLA LEGALITÀ E SUL RISPETTO RECIPROCO. - Una mattinata all’insegna del confronto, del dialogo e della crescita civile quella che si è svolta oggi all’Istituto di Istruzione Superiore “F. Scrive capuaonline.com