Edoardo Bove è tornato a giocare con una bellissima maglia del Watford che è verde per un motivo preciso

Edoardo Bove ha ripreso a calcare il campo con una maglia verde del Watford, scelta per motivi di sicurezza dopo il suo arresto cardiaco durante una partita contro l’Inter. La presenza del centrocampista italiano al centro del campo ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse il suo ritorno in campo. Bove, che ha affrontato un periodo difficile, si è presentato con determinazione, mostrando di essere pronto a riprendere la sua carriera.

Bentornato Edoardo Bove. L'ex di Roma e Fiorentina è finalmente tornato a giocare a calcio dopo il drammatico arresto cardiaco che lo aveva colpito durante la gara di campionato contro l' Inter. Era il 1° dicembre del 2024, quando, improvvisamente, si era accasciato sul terreno dell'Artemio Franchi. Furono attimi di terrore, poi gli esami, l'attesa, l'operazione con l'impianto sottopelle di un defibrillatore e finalmente l'ok dei medici per ripartire. Ma non in Italia. Il regolamento della Figc, infatti, vieta a chi porta un ICD (questa la denominazione tecnica dell'apparecchio) di giocare a calcio a livello professionistico.