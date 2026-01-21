Edoardo Bove torna a giocare | con la maglia del Watford e un defibrillatore sottocutaneo Non vedo l’ora

Edoardo Bove riprende l’attività agonistica con il Watford, indossando la maglia del club inglese. Dopo un intervento che ha richiesto l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo, Bove si dice entusiasta di tornare in campo. Ha ringraziato la società per l’accoglienza e le condizioni offerte, sottolineando l’importanza di questo passo nella sua carriera. La sua ripresa rappresenta un momento importante sia per lui sia per il club.

LONDRA – “Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno, mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo della mia carriera”. Queste le prime parole di Edoardo Bove, ex di Roma e Fiorentina, come nuovo giocatore del Watford. “Non vedevo l’ora di tornare in campo, e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono emozionato di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, e non vedo l’ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

