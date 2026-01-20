Edoardo Bove ritorna a giocare ha firmato per il Watford | inizia così la sua seconda vita calcistica

Edoardo Bove ha firmato con il Watford, segnando il suo ritorno in campo dopo un periodo di pausa. La sua scelta di trasferirsi in Inghilterra rappresenta un passo importante nella sua carriera, aprendo un nuovo capitolo professionale. Ora, Bove si appresta a vivere una nuova esperienza nel calcio internazionale, con l’obiettivo di continuare a crescere e contribuire al suo nuovo team.

Finalmente per Edoardo Bove si riaprono le porte del calcio giocato, non in Italia ma in Inghilterra. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha superato tutti i test medici e ha firmato per il Watford, club di seconda divisione, un contratto di sei mesi rinnovabile fino al 2031.🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in ItaliaEdoardo Bove, dopo aver superato un arresto cardiaco in campo e aver rescisso il contratto con la Roma, si prepara a tornare a giocare.

Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in ItaliaEdoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship.

Finalmente Edoardo Bove, a 415 giorni dall’intervento al cuore, il centrocampista torna a giocare: ecco dove e come può farloDopo il malore in campo, quando giocava nella Fiorentina, il calciatore firma con il Watford in Inghilterra. In Italia non avrebbe il via libera dei medici ... vanityfair.it

Bove vicino al ritorno in campo: su di lui c’è il WatfordE' sempre più vicino il ritorno in campo di Edoardo Bove. Secondo quanto apprende LaPresse c'è solo da formalizzare il trasferimento dell'ex centrocampista di ... msn.com

Edoardo Bove firma con il Watford: sarà possibile rivederlo in Serie A Dopo poco più di un anno di stop, finalmente il ritorno in campo diventa realtà per Edoardo Bove, che il 1° dicembre 2024 crollò a terra durante Fiorentina-Inter a causa di un malore - facebook.com facebook

Il ritorno al calcio di Edoardo Bove. Il centrocampista tornerà a giocare con il Watford, nella Championship inglese. Di Furio Zara x.com