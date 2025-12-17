eccellenza osimana terza da sola vittoria per fermani e mancini per il fabriano quinto ko di misura

L’Osimana si conferma terza in classifica con una vittoria nel derby contro il Fabriano Cerreto. La squadra di Labriola dimostra cinismo e determinazione, conquistando tre punti fondamentali grazie a un gol nel secondo tempo. La sfida si aggiunge alle altre partite della giornata, tra cui il successo di Fermani e Mancini, mentre il Fabriano subisce il quinto ko consecutivo.

Il derby lo vince l’ Osimana. La squadra di Labriola è cinica quanto mai, passando sul campo del Fabriano Cerreto nel secondo tempo. Calcio piazzato battuto da Caruso deviato in area da Buonaventura. Chiudendo così il girone di andata al terzo posto solitario dietro la capolista Fermana e il K Sport Montecchio Gallo. "Siamo contenti, perché era una partita fondamentale – afferma Alex Buonaventura - che ci poteva dare uno slancio per il girone di ritorno (inizierà sabato per l’Osimana con l’anticipo a Montegranaro dove sulla panchina dei gialloblu si è dimesso mister Mengo, la guida tecnica è stata affidata a Gabriele Baldassarri, con vice Andrea Del Gatto ) e per consolidare quello che di buono abbiamo fatto all’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

