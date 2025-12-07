Eccellenza lo Zola Predosa di Perinelli a Fabbrico Mezzolara ed ex Spal continua la corsa in vetta Il team di mister Zecchi ospita il Sanpaimola

Sedicesima di andata, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, sta continuando ad appassionare il duello in vetta tra il Mezzolara e l’ Ars et Labor Ferrara, appaiate in testa a quota 30. I biancazzurri di Nicola Zecchi ospiteranno il Sanpaimola con il chiaro intento di portare a casa l’intera posta in palio mentre l’ex Spal è attesa dalla più complicata sfida casalinga contro la quarta forza del campionato Sampierana. Il Castenaso di Fabio Rizzo – quinto, ma a sole cinque lunghezze dalla coppia di testa – se la vedrà tra le mura amiche con il Russi mentre al ‘ Ferrante Ungarelli ’ di Osteria Grande è in programma l’atteso derby tra i padroni di casa guidati da Fabio Malaguti (terzultimi) ed il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli (ottavo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza, lo Zola Predosa di Perinelli a Fabbrico. Mezzolara ed ex Spal, continua la corsa in vetta. Il team di mister Zecchi ospita il Sanpaimola

