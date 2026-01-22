Eccellenza Lo scontro diretto affossa il Cenaia Un episodio premia la Pro Livorno

Nel match tra Pro Livorno e Cenaia, la squadra ospite si impone con un risultato di 1-0, grazie a un episodio che premia la Pro Livorno. La partita si è svolta sotto un clima di equilibrio, con entrambe le formazioni impegnate a conquistare i tre punti. La vittoria rappresenta un risultato importante per la Pro Livorno, che ha mostrato determinazione e attenzione durante l’intero incontro.

PRO LIVORNO 1 CENAIA 1969 0 PRO LIVORNO: Serafini, Bani, Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli, Fermi (32' st Ba), Freschi (40' st Faye), Cutroneo, Bucchioni (11' st Puccetti), Lucarelli. All. Bandinelli. CENAIA 1969: Castaldi, Rossi, Labonia (17' st Remedi), Kokanzo, Lischi, Puleo, Provinzano (32' st Maestu), Cito, Korè, D'Agosto (29' st Pinna), Fischer (44' st Signorini). All. Macelloni. Arbitro: Scalisi di di Carrara. Marcatori: al 20'st Cutroneo. Al Magnozzi di Livorno ieri si sono affrontate due squadre, la Pro Livorno e il Cenaia, che lottano per il mantenimento della categoria. Una partita importante che al fischio finale ha visto premiata con la vittoria la squadra livornese.

