Con l’addio di Enzo Maresca, il nome di Liam Rosenior emerge come uno dei potenziali sostituti sulla panchina del Chelsea. Allenatore con una buona conoscenza del calcio odierno, Rosenior rappresenta una scelta che potrebbe portare un approccio equilibrato e attento alle esigenze dei giocatori. La sua candidatura si inserisce in un momento di riflessione per il club, alla ricerca di una guida competente e preparata.

Con l’addio di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, il nome di Liam Rosenior è finito tra i possibili sostituti. Rosenior è inglese, ha 41 anni, allena lo Strasburgo (Ligue1) club satellite del Chelsea. Lo Strasburgo è attualmente settimo in Ligue1. Per conoscere meglio il tecnico inglese, il Times ha recentemente riproposto un’intervista del 28 settembre 2025 in cui Rosenior si racconta meglio. Liam Rosenior: un allenatore poco convenzionale. I dettagli. Si legge sul Times: «Ci sono molte cose che abbiamo adattato qui», spiega Rosenior, seduto nella mensa del centro sportivo del club in un piovoso martedì all’ora di pranzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi

Leggi anche: Il Chelsea potrebbe perdere uno degli uomini chiave di Enzo Maresca con l’Atletico Madrid che spinge per firmare: il rapporto

Leggi anche: Il Chelsea di Maresca ha trovato l’antidoto alle palle inattive: svuotare la propria area di rigore davanti al portiere (Times)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi - Con l’addio di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, il nome di Liam Rosenior è finito tra i possibili sostituti. ilnapolista.it