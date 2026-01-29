Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus Lui cammina per 6 chilometri sotto la neve E’ arrivato a casa stremato

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto. Il ragazzino ha deciso di proseguire a piedi, camminando sotto la neve per circa sei chilometri. Alla fine, è arrivato a casa visibilmente stanco e affaticato. La scena ha lasciato tutti di stucco.

Belluno, 29 gennaio 2026 – Una storia che ha dell'incredibile. Nella ricostruzione dei fatti emerge quanto successo da un bambino di 11 anni. In normale giornata di scuola, martedì 27 gennaio, il minore alla mattina entra nella scuola media di San Vito di Cadore (Belluno), all'uscita inizia la sua odissea per tornare a casa. Cosa è successo sull'autobus della linea Calalzo-Cortina. Il ragazzino di 11 anni si è trovato a dover tornare a casa a piedi sotto la neve. Secondo quanto raccontato dai familiari, quel pomeriggio aveva raggiunto la fermata dell'autobus insieme a due amici, per tornare nella propria casa a Vodo di Cadore.

