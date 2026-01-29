Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus lui cammina per 6 chilometri sotto la neve | È arrivato a casa stremato

Un bambino di 11 anni ha vissuto un’esperienza tremenda. Senza biglietto da 10 euro, il conducente del bus lo fa scendere e lui, senza alternative, inizia a camminare sotto la neve. Percorre circa 6 chilometri prima di arrivare a casa, esausto e stremato. I passanti lo hanno visto arrivare stanco e infreddolito, e ora i genitori chiedono spiegazioni per un episodio che rischia di segnare profondamente il bambino.

Belluno, 29 gennaio 2026 – Una storia che ha dell'incredibile. Nella ricostruzione dei fatti emerge quanto successo da un bambino di 11 anni. In normale giornata di scuola, martedì 27 gennaio, il minore alla mattina entra nella scuola media di San Vito di Cadore (Belluno), all'uscita inizia la sua odissea per tornare a casa. Cosa è successo sull'autobus della linea Calalzo-Cortina. Il ragazzino di 11 anni si è trovato a dover tornare a casa a piedi sotto la neve. Secondo quanto raccontato dai familiari, quel pomeriggio aveva raggiunto la fermata dell'autobus insieme a due amici, per tornare nella propria casa a Vodo di Cadore. La famiglia ha denunciato pubblicamente il fatto: non sapevano che il costo del biglietto avesse subito una modifica. E' dovuto tornare a casa da scuola con -3°. Un bambino di 11 anni è stato costretto a farsi a piedi, mentre nevicava e con temperature sottozero, gli oltre 6 chilometri di statale 51 Alemagna che separano San Vito di Cadore da Vodo di Cadore (Belluno), perché non aveva il corretto biglietto dell'autobus.

