È morto Pino Colizzi la voce italiana di Superman e Robert De Niro aveva 89 anni
Pino Colizzi, noto doppiatore italiano, è morto all’età di 89 anni a Roma. La sua voce ha accompagnato generazioni di spettatori, dando vita a personaggi come Superman interpretato da Christopher Reeve e Robert De Niro in Il padrino - Parte II. Colizzi ha lavorato anche come attore e regista, contribuendo a numerosi progetti nel mondo del cinema e della televisione.
È morto a 89 anni Pino Colizzi, leggenda del doppiaggio italiano. Diede voce a Christopher Reeve in Superman, Martin Sheen in Apocalypse Now e Robert De Niro ne Il padrino - Parte II.🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto a 88 anni lo storico doppiatore Pino Colizzi, voce di Robert De Niro e Martin Sheen in Apocalypse Now
Pino Colizzi, il noto doppiatore romano, è morto a 88 anni.
Morto il doppiatore Pino Colizzi, la sua voce per Robert De Niro nel ‘Padrino’ e Michael Douglas in ‘Wall Street’
Pino Colizzi, il doppiatore noto per aver dato voce a Robert De Niro e Michael Douglas, è morto a 88 anni a causa di problemi di salute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morto Michele Haimovici, giornalista ex addetto stampa dell'Aiac; È morto Sante Cervellati: fondò la Comet; L’Uomo Vitruviano censurato nella sigla tv delle Olimpiadi, il sindaco di Vinci: L’arte non si tocca; Milano Cortina 2026, Rebecca Passler ricorre al Tas contro lo stop per doping.
È morto Pino Colizzi, la voce italiana di Superman e Robert De Niro aveva 89 anniÈ morto a 89 anni Pino Colizzi, leggenda del doppiaggio italiano. Diede voce a Christopher Reeve in Superman, Martin Sheen in Apocalypse Now e Robert De Niro ne Il padrino – Parte II. fanpage.it
È morto Pino Colizzi, addio al celebre doppiatore delle star di Hollywood: sua la voce di Robert De Niro e Jack NicholsonSi è spento a 88 anni il celebre doppiatore che ha prestato la sua voce a grandi star di Hollywood e al Robin Hood della Disney ... ilfattoquotidiano.it
Un omaggio a Pino Colizzi. R.I.P. facebook