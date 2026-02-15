Morto il doppiatore Pino Colizzi la sua voce per Robert De Niro nel ‘Padrino’ e Michael Douglas in ‘Wall Street’

Roma, 15 febbraio 2026 – È morto all’età di 88 anni lo storico doppiatore Pino Colizzi, voce italiana di attori del calibro di Robert De Niro in 'Il padrino - Parte II' e Martin Sheen in 'Apocalypse Now’. A darne notizia su X è Il Mondo dei Doppiatori che lo definisce "uno dei maestri" di questo settore. In effetti Colizzi è stato una delle voci più riconoscibili del panorama cinematografico italiano. Ha doppiato, tra gli altri, Michael Douglas in 'Wall Street' e 'Attrazione fatale', Jack Nicholson ne 'Il postino suona sempre due volte', Richard Dreyfuss in 'Incontri ravvicinati del 'terzo tipo'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ci sono artisti che non li vedi, ma li senti. Pino Colizzi è stato questo: una presenza costante, discreta, potentissima. Ha dato voce a personaggi entrati nell’immaginario collettivo: Apocalypse Now, Il padrino – Parte II, i film di Superman con Christopher Reeve, facebook

